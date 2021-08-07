Белоруска Ольга Мазуренок финишировала пятой в олимпийском марафоне





Мазуренок - лучшая марафонка в Европе. Фото: БелТА





пишет kp.by. В тяжелейших условиях душного и знойного Токио белоруска сумела войти в число лучших на марафонской дистанции 42 км 195 метров. Наша несгибаемая марафонка в очередной раз продемонстрировала силу духа и отличную подготовку,kp.by. В тяжелейших условиях душного и знойного Токио белоруска сумела войти в число лучших на марафонской дистанции 42 км 195 метров.





Ольга показала 5-й результат - 2 часа 29 минут и 06 секунд. Первое и второе место за бегуньями из Кении, третья – американка.





Победительнице Ольга проиграла 1 минуту и 46 секунд, а бронзовому призеру – 1 минуту и 20 секунд.





Напомним, что на Олимпиаде-2016 года Ольга также финишировала пятой, как и на чемпионате мира 2019 года.







