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Белоруска Ольга Мазуренок финишировала пятой в олимпийском марафоне
Источник материала: Партизан
Она уступила победительнице из Кении меньше двух минут.
Мазуренок - лучшая марафонка в Европе. Фото: БелТА
Наша несгибаемая марафонка в очередной раз продемонстрировала силу духа и отличную подготовку,
Ольга показала 5-й результат - 2 часа 29 минут и 06 секунд. Первое и второе место за бегуньями из Кении, третья – американка.
Победительнице Ольга проиграла 1 минуту и 46 секунд, а бронзовому призеру – 1 минуту и 20 секунд.
Напомним, что на Олимпиаде-2016 года Ольга также финишировала пятой, как и на чемпионате мира 2019 года.
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Она уступила победительнице из Кении меньше двух минут.
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