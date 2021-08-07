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CNN: 9 августа США объявят о новых санкциях в отношении Беларуси
Источник материала: Партизан
Американский телеканал CNN сообщает, что в понедельник, 9 августа, администрация президента Джо Байдена обнародует новые санкции в отношении Беларуси.
Источник в Конгрессе
Пока неизвестно,
В этом списке находится ряд компаний, которые монополизированы режимом Лукашенко и его приближенными, включая калийную компанию «Беларуськалий», а также нефтяные, деревообрабатывающие и металлургические предприятия.
Тихановская на этой неделе призвала международное сообщество «послать сигнал солидарности с белорусами, борющимися за демократию и свободу», именно 9 августа, в годовщину спорных выборов, которые вызвали массовые протесты по всей Беларуси.
Посол США в Беларуси Джули Фишер заявила законодателям Сената в начале июня, что администрация «сосредоточена на новом исполнительном указе в кратчайшие возможные сроки».
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Американский телеканал CNN сообщает, что в понедельник, 9 августа, администрация президента Джо Байдена обнародует новые санкции в отношении Беларуси.
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