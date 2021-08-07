CNN: 9 августа США объявят о новых санкциях в отношении Беларуси









сообщил CNN, что введение новых санкций будет приурочено к годовщине со дня выборов в Беларуси, результаты которых международное сообщество не признало. Источник в КонгрессеCNN, что введение новых санкций будет приурочено к годовщине со дня выборов в Беларуси, результаты которых международное сообщество не признало.





пишет НН, на что будут направлены новые санкции, но Светлана Тихановская после визита в Вашингтон заявляла, что она предоставила администрации Байдена конкретный список целей, которые ее команда хотела бы видеть под санкциями. Пока неизвестно,НН, на что будут направлены новые санкции, но Светлана Тихановская после визита в Вашингтон заявляла, что она предоставила администрации Байдена конкретный список целей, которые ее команда хотела бы видеть под санкциями.





В этом списке находится ряд компаний, которые монополизированы режимом Лукашенко и его приближенными, включая калийную компанию «Беларуськалий», а также нефтяные, деревообрабатывающие и металлургические предприятия.





Тихановская на этой неделе призвала международное сообщество «послать сигнал солидарности с белорусами, борющимися за демократию и свободу», именно 9 августа, в годовщину спорных выборов, которые вызвали массовые протесты по всей Беларуси.





Посол США в Беларуси Джули Фишер заявила законодателям Сената в начале июня, что администрация «сосредоточена на новом исполнительном указе в кратчайшие возможные сроки».



