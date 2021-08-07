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Саша Филипенко. Фото: nn.by

Но в сентябре я был уверен: все, мы победили, сотни тысяч на улицах, до окончательной победы осталось несколько дней. И в каком-то смысле события научили меня, что не стоит радоваться, пока дело не доведено до конца.

Было так радостно находиться в Минске среди большого количества людей, быть частью сотен тысяч. Какими бешеными (в хорошем смысле слова) у нас оказались наши пенсионеры. Какие у нас прекрасные женщины. Радостно от того, как общество продолжает показывать себя. Мы до сих пор видим трансформации протеста — это то, что вселяет надежду, несмотря на усталость. И Маша Колесникова со своей невероятной силой вселяет надежду. И то, как белорусы могут продолжать шутить над сегодняшней ситуацией.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Саша Филипенко: У нас нет права на хандру, пока люди за решеткой «Из моего чатика, который создавался, чтобы не теряться на маршах, в Минске не осталось никого...»