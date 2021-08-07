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Расстаются с валютными заначками на фоне рванувшей инфляции

07.08.2021 10:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Расстаются с валютными заначками на фоне рванувшей инфляции
Снимок носит иллюстративный характер
В июле физлица активнее сдавали в обменники валюту, чем покупали, следует из данных Нацбанка. Это происходит на фоне разогнавшейся инфляции, из-за чего «замерли» реальные зарплаты, а реальные пенсии и вовсе падают 6 месяцев подряд. Рассказываем, как белорусы в июле вели себя в обменниках.

Население активнее продавало валюту, чем скупало



Покупка наличной валюты физлицами в июле составила 892,1 миллиона долларов, а продажа — 939,2 миллиона долларов. Чистая продажа — 47,1 миллиона долларов.

Напомним, сорок девять месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте и августе 2020-го был резкий всплеск объемов покупки, прошлый год граждане закончили чистыми покупателями: впервые с 2013 года покупка налички превысила продажу на 147,5 млн долларов.

В целом в январе-июле население выступает чистыми покупателями валюты. Покупка валюты на 410,7 миллиона долларов превышает общую сумму продажи. За этот период физлица купили 6 миллиардов 200,8 миллиона долларов, а продали — 5 миллиардов 790,1 миллиона долларов.

Население активнее сдает в обменники валюту, чем покупает на фоне заметного роста цен. Напомним, в июне годовая инфляция разогналась до 9,9% годовых.


Тем временем реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на рост цен на товары и платные услуги, падают шестой месяц подряд. Власти в этом году еще не повышали трудовые пенсии.

Реальные зарплаты тем временем практически «замерли» на месте, следует из данных Белстата. В июне они выросли на скромные 0,3% к маю.

Каким было поведение юрлиц на валютном рынке



Субъекты хозяйствования-резиденты в январе-июле купили валюты на 14 миллиардов 610,3 миллиона долларов, а продали — на 15 миллиардов 272,1 миллиона долларов.

В июле покупка составила 2 миллиарда 129,7 миллиона долларов, а продажа — 2 миллиарда 465,6 миллиона долларов. Чистая продажа — 335,9 миллиона долларов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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