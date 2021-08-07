Три года за фото на фоне протеста: минчанина отправили на «химию»

Суд Центрального района Минска осудил 43-летнего многодетного отца Леонида Мокренчука к трем годам ограничения свободы, сообщает spring96.org.





Он признан виновным в активном участии 20 сентября 2020 года в групповых действиях, грубо нарушавших общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК).

Дело вел судья Дмитрий Карсюк, сторону гособвинения поддерживал прокурор Артем Цветков.

Согласно обвинению, Мокренчук 20 сентября 2020 года, находясь в Минске на улицах Тимирязева, Немига, Куйбышева, Красная, проспектах Независимости и Победителей, являлся активным участником незаконных действий, в том числе выходил на проезжую часть дороги, что привело к нарушению работы транспорта и предприятий. Он «присоединился к группе граждан, которые участвовали в противоправных действиях и грубо нарушали общественный порядок: публично выкрикивал лозунги, совершал громкие хлопки руками, направленные на длительное нарушение общественного спокойствия и отдыха добропорядочных граждан». Также обвиняемый «препятствовал работе транспорта» на улице Тимирязева, 10 и других улицах, что «привело к остановке движения, в том числе городского общественного транспорта».

Свою вину Леонид Мокренчук не признал. Суду пояснил, что в тот день сначала находился дома, а потом передвигался по городу, заезжал в магазины и совершал покупки. Обвиняемый не помнит, во сколько приехал на ул. Тимирязева, 10. Оставил там машину, вошел в магазин, а когда вышел из него, увидел передвижение людей. Точное количество назвать не смог, приблизительно – 100-200 человек.

Увидев протестующих, обвиняемый, по его словам, прошел по пешеходному переходу к островку безопасности, где сфотографировался на фоне людей. В это время он не видел никакого транспорта, только на стоянке стояли автомобили. После чего вернулся к своему авто.

Утверждал, что сам лозунги не выкрикивал, никого из присутствующих на месте событий не знал, совместно с другими участниками на проезжую часть дороги не выходил, движение транспорта не перекрывал.

На вопрос прокурора, мог ли транспорт двигаться там при таких обстоятельствах, ответил, что смог бы на небольшой скорости, и если бы водители посигналили, люди бы пропустили их.

Сказал, что в другие дни в массовых мероприятиях участия не принимал. Знал из СМИ, что в августе и сентябре проходили митинги, а люди высказывали свою позицию. Сам в августе участвовал в шествии верующих от Немиги к Красному костелу, за что был задержан и привлечен к ответственности в виде штрафа.

Рассмотрение письменных материалов дела и вещественных доказательств проиходило в закрытом судебном заседании в связи с тем, что в них содержалась информация из источников, признанных экстремистскими.

В ходе прений сторон прокурор утверждал, что действия обвиняемого квалифицированы правильно, но из обвинения следует исключить, что Мокренчук выкрикивал лозуги, так как эта информация не нашла своего подтверждения в судебном следствии. Как было отмечено, изучение телефона обвиняемого показало, что он являлся активным участником протестов в августе и сентябре. Также это подтверждается явкой с повинной и признательными показаниями, которые мужчина давал во время предварительного следствия. По данным КУП «Минсктранс» 20 сентября была нарушена работа транспорта.

Прокурор просил признать Леонида Мокренчука виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса и назначить ему наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на три года.

По словам защитника, помимо того, что в суде не было доказано выкрикивание лозунгов Мокренчуком, не было доказано и умышленное перекрытие им движения транспорта. По его мнению, действия обвиняемого не подпадают под статью Уголовного кодекса: он находился на полосе, которая разделяет две смежные проезжие части дороги и не предназначена для движения транспортных средств. Единственным доказательством в деле какого-либо участия в митинге Мокренчука является видеозапись, сделанная им самим. А судя по этому видео, в руках обвиняемый не держит никакой символики, идет по разделительной полосе, а не проезжей части дороги, он лично не блокирует движение никаких транспортных средств.

При этом, явка с повинной не является доказательством, так как в судебном заседании обвиняемый не подтвердил те обстоятельства, которые были указаны в ней. Также Мокренчук заявил, что писал явку под психологическим и физическим давлением, а доводы, которые он изложил в ней, не нашли своего подтверждения в суде. Защитник просил оправдать Мокренчука, так как в его действиях нет состава преступления.

В последнем слове обвиняемый сказал, что преступление не совершал, данные в суде показания соответствуют действительности, просил суд прекратить уголовное дело в отношении него.

После перерыва судья Дмитрий Карсюк огласил приговор, согласно которому Леонид Мокренчук признан виновным и осужден к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.