Тыловая часть циклона, смещающегося на Латвию, накрыла страну

Сегодня погоду в Беларуси будет определять тыловая часть циклона, смещающегося на Латвию.



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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого, при грозах местами сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +20..+22°C;

Витебск +21..+23°C;

Гомель +22..+24°C;

Гродно +18..+20°C;

Могилев +21..+23°C;

Минск +19..+21°C.