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Тыловая часть циклона, смещающегося на Латвию, накрыла страну
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в Беларуси будет определять тыловая часть циклона, смещающегося на Латвию.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого, при грозах местами сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду в Беларуси будет определять тыловая часть циклона, смещающегося на Латвию.
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