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Тыловая часть циклона, смещающегося на Латвию, накрыла страну

07.08.2021 10:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду в Беларуси будет определять тыловая часть циклона, смещающегося на Латвию.

Тыловая часть циклона, смещающегося на Латвию, накрыла страну
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого, при грозах местами сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +20..+22°C;
  • Витебск +21..+23°C;
  • Гомель +22..+24°C;
  • Гродно +18..+20°C;
  • Могилев +21..+23°C;
  • Минск +19..+21°C.

 

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Сегодня погоду в Беларуси будет определять тыловая часть циклона, смещающегося на Латвию.
 
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