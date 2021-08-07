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В Хойникском районе пожарный извещатель спас семью из пяти человек

07.08.2021 10:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автономный пожарный извещатель спас семью из пяти человек в Хойникском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о загорании жилого дома в деревне Куровое поступила спасателям ночью 7 августа. В нем проживала семья из пяти человек, из которых двое детей. По прибытии к месту вызова было установлено, что дочь хозяйки проснулась от звука сработавшего АПИ и разбудила родственников, после чего все выбежали на улицу и сообщили о пожаре в МЧС.

Спасатели ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждена кровля по всей площади объекта, потолочное перекрытие и имущество в жилой комнате. Пострадавших нет.

Причина устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждена кровля по всей площади объекта, потолочное перекрытие и имущество в жилой комнате....
 
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