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Клуб плавания Александры Герасимени требуют закрыть

07.08.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Молодежное общественное объединение «Клуб плавания Александры Герасимени» уже в ближайшее время может прекратить свою деятельность.


Фото: uhd.name
 
Это следует из иска Главного управления юстиции Мингорисполкома, который размещен на сайте Верховного суда Беларуси.

Известно, что городской суд Минска будет рассматривать дело № 93ГИП2124 10 августа в 10:30. Судьей назначена Рудницкая Е.Б.

Напомним, пишет Политринг, что в начале апреля Следственный комитет Беларуси открыл уголовное дело в отношении руководителей фонда Александры Герасимени.

По версии СК, они «распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества», призывали иностранные организации и государства к действиям, вредящим нацбезопасности Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Молодежное общественное объединение «Клуб плавания Александры Герасимени» уже в ближайшее время может прекратить свою деятельность.
 
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