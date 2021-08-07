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Клуб плавания Александры Герасимени требуют закрыть
Источник материала: Партизан
Молодежное общественное объединение «Клуб плавания Александры Герасимени» уже в ближайшее время может прекратить свою деятельность.
Фото: uhd.name
Это следует из иска Главного управления юстиции Мингорисполкома, который размещен на сайте Верховного суда Беларуси.
Известно, что городской суд Минска будет рассматривать дело № 93ГИП2124 10 августа в 10:30. Судьей назначена Рудницкая Е.Б.
Напомним,
По версии СК, они «распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества», призывали иностранные организации и государства к действиям, вредящим нацбезопасности Беларуси.
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Молодежное общественное объединение «Клуб плавания Александры Герасимени» уже в ближайшее время может прекратить свою деятельность.
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