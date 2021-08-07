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В Сан-Паулу появился новый аттракцион - стеклянная палуба на 42-м уровне самого высокого здания

07.08.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Сан-Паулу появился новый аттракцион - стеклянная палуба на 42-м уровне самого высокого здания. Головокружительная смотровая площадка, получившая название Sampa Sky, официально открывается в воскресенье.


Палуба, расположенная на девять этажей ниже вершины 170-метрового  здания, пишет news.am. Ее строительство было вдохновлено чикагской смотровой площадкой Skydeck на 103-м этаже Уиллис-Тауэр.

«Это невероятное ощущение», - сказал один из первых посетителей Деис Ремос. «Я до смерти боюсь высоты, должен признаться, но я преодолел страх. После первого шага это было невероятно, невероятно увидеть город с такой высоты».
 
 
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В Сан-Паулу появился новый аттракцион - стеклянная палуба на 42-м уровне самого высокого здания. Головокружительная смотровая площадка, получившая название Sampa Sky,...
 
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