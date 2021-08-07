Видео хорошего настроения – про День большой пробки: «Ни в коем случае нельзя унывать»

Источник материала: Салiдарнасць

Обязательно к просмотру всем. Тем, кто уехал, и тем, кто остался.

– Я вижу, как многие мои друзья грустят. Поэтому хочу напомнить, что совсем скоро наступит День великой пробки. Когда все мы поедем в аэропорт, чтобы встретить близких, которые против воли покинули страну…

Автор текста — Саша Филипенко

Художник — Vera MoPer

Анимация, монтаж — Юлий Stopmotion Studio

Режиссер — Nastya Chumik

Читает - Анатолий Белый

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