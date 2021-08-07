|
Видео хорошего настроения – про День большой пробки: «Ни в коем случае нельзя унывать»
07.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Обязательно к просмотру всем. Тем, кто уехал, и тем, кто остался.
– Я вижу, как многие мои друзья грустят. Поэтому хочу напомнить, что совсем скоро наступит День великой пробки. Когда все мы поедем в аэропорт, чтобы встретить близких, которые против воли покинули страну…
Автор текста — Саша Филипенко
Художник — Vera MoPer
Анимация, монтаж — Юлий Stopmotion Studio
Режиссер — Nastya Chumik
Читает - Анатолий Белый
Видео стремительно собирает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обязательно к просмотру всем. Тем, кто уехал, и тем, кто остался.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)