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Видео хорошего настроения – про День большой пробки: «Ни в коем случае нельзя унывать»

07.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Обязательно к просмотру всем. Тем, кто уехал, и тем, кто остался.

– Я вижу, как многие мои друзья грустят. Поэтому хочу напомнить, что совсем скоро наступит День великой пробки. Когда все мы поедем в аэропорт, чтобы встретить близких, которые против воли покинули страну…

Автор текста — Саша Филипенко

Художник — Vera MoPer

Анимация, монтаж — Юлий Stopmotion Studio

Режиссер — Nastya Chumik

Читает - Анатолий Белый

Видео стремительно собирает в соцсетях сотни лайков.

 
 
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Обязательно к просмотру всем. Тем, кто уехал, и тем, кто остался.
 
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