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Бывший кремлевский политтехнолог: «Сегодня Лукашенко кукловод Путина»
Источник материала: Партизан
Российский политтехнолог, долгое врем проработавший в администрации Кремля, Глеб Павловский – о крепкой связке правителей Беларуси и России. И кто кем управляет.
Глеб Павловский. Фото: DW
– Смотрите, был Лукашенко, мы над ним посмеялись, –
Сегодня он кукловод Путина. Путин ведь чего боится – внешнего управления, он борется с Западом, чтобы не попасть под внешнюю колонизацию. Он попал под внешнее управление Минском. Лукашенко может вытворять всё, что угодно, любой эксцесс.
Он это делает отчасти иррационально, отчасти и хитровански (о миграционном кризисе, – Прим.). Он стремится поступать экстремально, чтобы отрезать Путину любой вариант отхода. Он привязал к себе Путина, и Путин вынужден будет соглашаться со всем, что делает Лукашенко.
Что это, если не внешнее управление Кремлём?
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Российский политтехнолог, долгое врем проработавший в администрации Кремля, Глеб Павловский – о крепкой связке правителей Беларуси и России. И кто кем управляет.
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