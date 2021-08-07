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Маму Сергея «Хлопотное дельце» Миронова снова осудили на сутки
Источник материала: Партизан
61-летнюю Светлану Чепурко сегодня осудили на 15 суток по статье 19.1 КоАП «Мелкое хулиганство».
Такой приговор вынесла судья Татьяна Мотыль,
Это не первый приговор женщины. Весной ее арестовывали на 30 суток за участие в дворовом марше.
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61-летнюю Светлану Чепурко сегодня осудили на 15 суток по статье 19.1 КоАП «Мелкое хулиганство».
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