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Маму Сергея «Хлопотное дельце» Миронова снова осудили на сутки

07.08.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

61-летнюю Светлану Чепурко сегодня осудили на 15 суток по статье 19.1 КоАП «Мелкое хулиганство».




Такой приговор вынесла судья Татьяна Мотыль, пишет НН. Обстоятельства дела неизвестны.

Это не первый приговор женщины. Весной ее арестовывали на 30 суток за участие в дворовом марше.
 
 
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61-летнюю Светлану Чепурко сегодня осудили на 15 суток по статье 19.1 КоАП «Мелкое хулиганство».
 
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