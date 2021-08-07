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Под усиленной охраной: пограничники Беларуси выставили мобильные резервы на границе с Литвой
07.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси усилили охрану границы на участке с Литвой выставлены мобильные резервы, передает «МИР 24».
Сейчас эта страна не справляется с потоком беженцев. В лагерях для мигрантов их уже свыше четырех тысяч. Литовские пограничники разворачивает людей в сторону Беларуси.
Накануне президент Беларуси поручил закрыть каждый метр границы. Речь идет о западном и южном направлении это рубежи с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной.
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Накануне президент Беларуси поручил закрыть каждый метр границы. Речь идет о западном и южном направлении – это рубежи с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной.
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