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Под усиленной охраной: пограничники Беларуси выставили мобильные резервы на границе с Литвой

07.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси усилили охрану границы на участке с Литвой выставлены мобильные резервы, передает «МИР 24».

Сейчас эта страна не справляется с потоком беженцев. В лагерях для мигрантов их уже свыше четырех тысяч. Литовские пограничники разворачивает людей в сторону Беларуси.

«С учетом складывающейся обстановки, когда литовская сторона организованно доставляет к нашей границе иностранцев, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, а также в целях недопущения провокаций со стороны Литвы, органы пограничной службы задействовали все необходимые силы и средства для предотвращения незаконного пересечения границы Республики Беларусь», – заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Накануне президент Беларуси поручил закрыть каждый метр границы. Речь идет о западном и южном направлении это рубежи с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной.



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Накануне президент Беларуси поручил закрыть каждый метр границы. Речь идет о западном и южном направлении – это рубежи с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной.
 
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