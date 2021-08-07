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Начинают работать с маленькими детьми. Как в Вилейском колледже популяризируют рабочие профессии?
Источник материала: СТВ
Лето – это не только отдых, для вчерашних выпускников школы еще, пожалуй, самое ответственное время в жизни – время определяться с будущей профессией. В программе «
В центральном регионе получить профессионально-техническое образование сегодня можно в 37 учебных заведениях. В 2021 году набор, исходя из потребностей рынка труда, увеличили на специальности строительного, сельскохозяйственного и педагогического профилей. Из новых профессий: в Борисовском колледже с 2021 года начнут готовить художников-модельеров, а в Молодечно – монтажников каркасных конструкций сухого строительства. Сейчас на пике вступительная кампания. В Вилейском колледже подготовка ведется по 20 специальностям. Какие из них наиболее популярны в этом году у абитуриентов?
Татьяна Кривенко, ответственный секретарь приемной комиссии:
В этом году в колледже ждут более 200 первокурсников. Среди них и Василий.
Слесарь-механик – моя мечта с детства, быть водителем, ремонтировать машины. Главное не лениться и учиться здесь.
Помимо насыщенных учебных будней и полного погружения в профессию, учащихся колледжа ждет масса ярких мероприятий. Они устраивают показы, кулинарные шоу и конкурсы, увлекательные экскурсии и даже делают свои ТВ и газету.
И совсем необычный способ здесь нашли для популяризации рабочих профессий.
Игорь Китиков, директор Вилейского государственного колледжа:
Необычные скамейки и арт-объекты давно стали фишкой Вилейского колледжа. Эти инсталляции учащиеся создают из устаревшего оборудования мастерских. Таким образом, вместо того, чтобы отправиться на металлолом, оно получает новую художественную жизнь. Большинство работ ребята создавали под руководством скульптора-самородка Валерия Опарика. Он работал в колледже мастером производственного обучения. К сожалению, в прошлом году ушел из жизни. Последнее творение его юных последователей – скамейка, которую в народе уже прозвали «двухмоторным самолетом». На самом деле сделана она из двух устаревших двигателей. А на создание следующей необычной скамейки ребят вдохновил агрегат для сельскохозяйственных работ.
Виктор Лукша, учащийся Вилейского государственного колледжа:
Необычные велопарковки, лавочки и скульптуры стали не только фотозоной для учащихся колледжа, жителей и гостей Вилейки. С каждым связано свое поверье. Например, потереть нос у Налима – к хорошему улову на местном Вилейском водохранилище. А вот что пригодится нынешним абитуриентам – подержаться за хвост петуха Будимира. Считается, как поймать птицу счастья за хвост. А значит, к удачному поступлению.
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Лето – это не только отдых, для вчерашних выпускников школы еще, пожалуй, самое ответственное время в жизни – время определяться с будущей профессией. В программе...
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