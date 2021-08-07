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В ДТП под Барановичами пострадали 11 человек
Источник материала: Навiны
11 человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии сегодня утром на перекрестке автодорог Р-2 и объезд города Барановичи от Р-4 до М-1 с участием пассажирского автобуса и фургона.
По предварительным данным, «21-летний водитель IVECO при выезде со второстепенной дороги на главную не выполнил требования знака остановки и столкнулся с автобусом МАЗ под управлением 57-летнего мужчины. В автобусе находилось 10 пассажиров. В результате ДТП водитель микроавтобуса не пострадал, в настоящее время задержан. Остальные участники ДТП госпитализированы. Погибших нет».
Уже получена информация о том, что водительский стаж задержанного менее одного года.
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11 человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии сегодня утром на перекрестке автодорог Р-2 и объезд города Барановичи от Р-4 до М-1 с участием...
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