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Запрет на посещение лесов снят по всей Беларуси
Источник материала: Партизан
На всей территории Беларуси снят запрет на посещение лесов.
Соответствующая информация обнародована на сайте Министерства лесного хозяйства на специальной интерактивной карте.
Согласно обновленным данным,
С июня же в большинстве районов вводили запреты из-за сухой и жаркой погоды, многократно увеличивающей опасность серьезных природных пожаров.
К слову, решения по вводу и отмене запретов на посещение лесов в Беларуси принимают местные власти на основании ходатайств от лесхозов или отделов по ЧС.
При действующем запрете нарушителям, посещающим леса, грозит крупный штраф.
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На всей территории Беларуси снят запрет на посещение лесов.
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