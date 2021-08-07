Интроверт и экстраверт: есть ли у такой пары шанс на счастливое будущее?

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Говорят, противоположности притягиваются. Он предпочитает свои чувства держать под контролем, любит тишину и одиночество. Она - душа компании, любит общение и шумное общество. В начале отношений непохожесть характеров скорее объединяет мужчину и женщину. Но со временем возникают сложности в семейной жизни. Вместе с психологом Екатериной Храмковой разберемся, возможна ли гармония между двумя эмоционально разными людьми и как преодолеть трудности взаимоотношений в паре интроверта и экстраверта.





Идеальной формулы отношений не существует, только понимаешь это уже с возрастом и опытом. Лишь сказки заканчиваются хэппи-эндами, а в реальности все намного сложнее. Особенно непросто, когда пытаются ужиться друг с другом совершенно противоположные психотипы.

В чем проблема?

Например, вы хотите пойти на встречу с друзьями, где будет много людей и оживленное общение. Ваша вторая половинка выбирает остаться дома и провести время в тишине. Либо вы хотите обсудить важный вопрос, а вашему партнеру нужно время, чтобы наедине с собой осмыслить ситуацию.

Женщина-экстраверт в паре будет считать, что ее мужчина-интроверт достаточно мягкий, инфантильный, не способный на мужские поступки. Мужчина-интроверт про свою половинку-экстраверта будет думать, что она чересчур эмоциональная, слишком много говорит и свободное время проводит с друзьями.







Как помочь друг другу

"Несмотря на то, что у интроверта и экстраверта разные характеры, они влюбляются и пытаются строить отношения, - рассказывает Екатерина Храмкова. - Прежде чем что-то рекомендовать, давайте определимся с понятиями "интроверт" и "экстраверт".

Интроверт:

немногословный, скрытный;

малоактивный, сдержанный в эмоциях;

медленно приспосабливается к новым условиям;

сначала думает, потом делает.

Экстраверт:

много знакомых и друзей;

быстро принимает решения;

компанейский, общительный, энергичный;

активный интерес к окружающему миру.

"Экстраверты черпают энергию из своего окружения, извне, - объясняет Екатерина Храмкова. - Поэтому им нужно больше социальных контактов. Общение заряжает экстравертов, дает им новые силы. Оставаясь наедине с собой, они эту энергию теряют".

Если нужно поговорить о чем-то важном, а ваша половинка экстраверт, приготовьтесь, что на обсуждение вам понадобится немало времени. Вы не сможете отделаться парой фраз и продолжить заниматься своим делом. Экстраверт потребует обсудить все в полной мере и сразу же. И постарайтесь обдумать все заранее, потому что он не даст вам времени на размышления.

Интроверты сами для себя вырабатывают энергию. Во время общения они ее щедро отдают, поэтому оживленные беседы истощают их силы. И это не значит, что интроверты стеснительны или не выносят компанию других людей. Просто иногда им нужно побыть наедине с собой, чтобы зарядиться.







Наблюдаете, что ваша половинка-интроверт занята чтением? Дайте ей возможность всецело насладиться этим процессом. Для интровертов это настоящее удовольствие. И вы заметите удивительные изменения в их настроении.

Мужчина-экстраверт + женщина-интроверт

Рассмотрим такую ситуацию: допустим, мужчина в паре экстраверт, а женщина - интроверт. По какому сценарию могут развиваться отношения?

"Построить отношения в такой паре будет просто, если мужчина активно проводит день на работе, - поясняет психолог. - Именно там он черпает энергию и реализует необходимость в постоянном общении. В это время женщина-интроверт может заниматься тем, чем ей интересно, и побыть одна. Активный мужчина обеспечивает семью и организовывает отличный досуг, помогая женщине расслабиться".

Но и в таких отношениях может случиться конфликт, если экстраверт безмерно отдается работе, а интроверт слишком много времени посвящает себе.

Как научиться жить друг с другом

Единство противоположностей - это универсальный закон. И жизни между людьми без этого не существует. Для прочных отношений нужен крепкий фундамент. Чтобы общение стало более открытым и плодотворным, а любовь заиграла яркими красками, постарайтесь взаимно понять друг друга и следовать этим рекомендациям:

скажите нет обидам;

идите на уступки;

говорите о своих желаниях и недовольствах;

меняйтесь ролями;

не пытайтесь переделать партнера;

не принимайте все на свой счет;

позвольте делать друг друга лучше.

Это так естественно, что противоположности притягиваются. Робкие люди восхищаются лидерами, прагматиков тянет к романтикам. Если вам понравился человек с иным взглядом на мир - это прекрасно. Не бойтесь строить с ним отношения, но главное - не забывайте о том, что нужно постоянно работать над собой.

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