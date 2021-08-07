Позитивный фотофакт. Политзаключенный, который сбежал за границу, встретился с женой и детьми

Источник материала: Салiдарнасць

Теперь Дмитрий Кулаков с семьей в Литве.





Напомним, несколькими днями ранее одной из самых популярных стала новость, что политзаключенный, который отбывал наказание в исправительном учреждении открытого типа №17 в Шклове, сбежал с «химии» и выехал из Беларуси .

Как отмечает Наша Нiва , позитивное фото опубликовал бывший политзаключенный Андрей Шарендо. Мужчина ранее сам находился под домашним арестом, но сумел уехать из Беларуси (его жена Полина тоже политзаключенная, она отбывает срок в колонии ).