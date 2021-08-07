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Позитивный фотофакт. Политзаключенный, который сбежал за границу, встретился с женой и детьми

07.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Теперь Дмитрий Кулаков с семьей в Литве.

Позитивный фотофакт. Политзаключенный, который сбежал за границу, встретился с женой и детьми

Напомним, несколькими днями ранее одной из самых популярных стала новость, что политзаключенный, который отбывал наказание в исправительном учреждении открытого типа №17 в Шклове, сбежал с «химии» и выехал из Беларуси.

Как отмечает Наша Нiва, позитивное фото опубликовал бывший политзаключенный Андрей Шарендо. Мужчина ранее сам находился под домашним арестом, но сумел уехать из Беларуси (его жена Полина тоже политзаключенная, она отбывает срок в колонии).

 
Теги: Новости
 
 
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