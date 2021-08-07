|
Позитивный фотофакт. Политзаключенный, который сбежал за границу, встретился с женой и детьми
07.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Теперь Дмитрий Кулаков с семьей в Литве.
Напомним, несколькими днями ранее одной из самых популярных стала новость, что политзаключенный, который отбывал наказание в исправительном учреждении открытого типа №17 в Шклове,
Как отмечает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь Дмитрий Кулаков с семьей в Литве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)