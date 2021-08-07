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Власти заблокировали площадку, где собирали подписи под обращениями в госорганы
07.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Petitions.by тоже попал в «черный список» Мининформа.
При попытке открытия сайта из Беларуси появляется уведомление о блокировке этим ведомством. Кроме того, у некоторых перестала открываться глобальная платформа сбора подписей Change.org.
Напомним, эти ресурсы являлись открытой площадкой, где граждане могли опубликовать обращения к государственным органам, организациям, чиновникам, а неравнодушные – оставить подписи в поддержу того или иного заявления.
Напомним, «черный список» министерства информации пополняется в последнее время особо активно. Накануне
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Petitions.by тоже попал в «черный список» Мининформа.
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