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Власти заблокировали площадку, где собирали подписи под обращениями в госорганы

07.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Petitions.by тоже попал в «черный список» Мининформа.

При попытке открытия сайта из Беларуси появляется уведомление о блокировке этим ведомством. Кроме того, у некоторых перестала открываться глобальная платформа сбора подписей Change.org.

Напомним, эти ресурсы являлись открытой площадкой, где граждане могли опубликовать обращения к государственным органам, организациям, чиновникам, а неравнодушные – оставить подписи в поддержу того или иного заявления.

Напомним, «черный список» министерства информации пополняется в последнее время особо активно. Накануне был заблокирован региональный портал Борисова и Жодино EX-PRESS.BY. Сайт «Салiдарнасцi» в блоке с 9 августа 2020 года.

 
 
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