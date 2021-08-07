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Где ГАИ расставила ловушки
Источник материала: UDF
Фото: БелаПАН
По данным Госавтоинспекции, они будут находиться в следующих местах Гродненщины:
дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Гродненском районе);
дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Литвы (в Гродненском районе);
трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе);
дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (в Гродненском районе).
Расставили свои ловушки и сотрудники ГАИ столицы:
с 07:00 до 20:00
пр. Независимости, 131/2;
ул. Кальварийская, 25.
c 12:00 до 24:00
ул. Денисовская (у пересечения с пер. Соколянским;
пр. Независимости / ул. Фогеля;
пр. Партизанский, 75;
МКАД (41-й км);
ул. Орловская, 80;
ул. Чкалова, 1;
ул. Ваупшасова, 4/15.
с 19:30 до 03:00
пр. Пушкина, 70а;
пр. Дзержинского, 3б;
пр. Независимости, 45.
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По данным Госавтоинспекции, они будут находиться в следующих местах.
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