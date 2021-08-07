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«Деревня Грязь в шоке»: Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин

07.08.2021 12:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Деревня Грязь в шоке»: Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин
Фото: maxgalkinru / Instagram
Галкин снимал на камеру, пока Пугачева в магазине выбирала семена, а сын – саморезы.

45-летний российский шоумен Максим Галкин 5 августа разместил в Instagram ролик, на котором запечатлена его жена, 72-летняя российская певица Алла Пугачева во время похода с сыном и внучкой в расположенный в поселке Грязь магазин.

Инициатором покупок стал семилетний сын Пугачевой и Галкина Гарри. Ему понадобились саморезы. Пока Гарри Галкин их выбирал, Пугачева присматривала себе семена.

Происходящее в магазине за кадром комментировал Максим Галкин. Также вместе с ними за покупками отправилась девятилетняя внучка Пугачевой, Клавдия Земцова.

Пугачева во время шопинга была одета в красный костюм, состоящий из лосин и футболки. Ее образ дополняли белые кеды.

«Деревня Грязь в шоке»: Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин

Скриншот: maxgalkinru / Instagram

"Хозяйственный. Гарик обожает ходить за покупками в наш деревенский магазин", – подписал ролик Максим Галкин.


"Алла Пугачева с детьми пошла за солью! Деревня Грязь в шоке", – прокомментировал ролик Галкина артист Евгений Хаит.



Контекст


Галкин и Пугачева живут в собственном доме в подмосковной деревне Грязь. Они поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Клавдия Земцова (2012) – дочь российский певицы Кристины Орбайкайте (1971), старшей дочери Пугачевой. Отец Клавдии – нынешний супруг Орбакайте, американский бизнесмен российского происхождения Михаил Земцов.
 
 
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