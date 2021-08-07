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«Деревня Грязь в шоке»: Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин
Источник материала: UDF
Фото: maxgalkinru / Instagram
45-летний российский шоумен Максим Галкин 5 августа разместил в Instagram ролик, на котором запечатлена его жена, 72-летняя российская певица Алла Пугачева во время похода с сыном и внучкой в расположенный в поселке Грязь магазин.
Инициатором покупок стал семилетний сын Пугачевой и Галкина Гарри. Ему понадобились саморезы. Пока Гарри Галкин их выбирал, Пугачева присматривала себе семена.
Происходящее в магазине за кадром комментировал Максим Галкин. Также вместе с ними за покупками отправилась девятилетняя внучка Пугачевой, Клавдия Земцова.
Пугачева во время шопинга была одета в красный костюм, состоящий из лосин и футболки. Ее образ дополняли белые кеды.
Скриншот: maxgalkinru / Instagram
"Хозяйственный. Гарик обожает ходить за покупками в наш деревенский магазин", – подписал ролик Максим Галкин.
"Алла Пугачева с детьми пошла за солью! Деревня Грязь в шоке", – прокомментировал ролик Галкина артист Евгений Хаит.
Контекст
Галкин и Пугачева живут в собственном доме в подмосковной деревне Грязь. Они поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.
Клавдия Земцова (2012) – дочь российский певицы Кристины Орбайкайте (1971), старшей дочери Пугачевой. Отец Клавдии – нынешний супруг Орбакайте, американский бизнесмен российского происхождения Михаил Земцов.
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«Деревня Грязь в шоке»: Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин
Инициатором покупок стал семилетний сын Пугачевой и Галкина Гарри.
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