Источник материала: UDF



Фото: maxgalkinru / Instagram

Скриншот: maxgalkinru / Instagram

"Хозяйственный. Гарик обожает ходить за покупками в наш деревенский магазин", – подписал ролик Максим Галкин.

"Алла Пугачева с детьми пошла за солью! Деревня Грязь в шоке", – прокомментировал ролик Галкина артист Евгений Хаит.

Контекст

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Деревня Грязь в шоке»: Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин Инициатором покупок стал семилетний сын Пугачевой и Галкина Гарри.

45-летний российский шоумен5 августа разместил в Instagram ролик, на котором запечатлена его жена, 72-летняя российская певицаво время похода с сыном и внучкой в расположенный в поселке Грязь магазин.Инициатором покупок стал семилетний сын Пугачевой и Галкина Гарри. Ему понадобились саморезы. Покаих выбирал, Пугачева присматривала себе семена.Происходящее в магазине за кадром комментировал Максим Галкин. Также вместе с ними за покупками отправилась девятилетняя внучка Пугачевой,Пугачева во время шопинга была одета в красный костюм, состоящий из лосин и футболки. Ее образ дополняли белые кеды.Галкин и Пугачева живут в собственном доме в подмосковной деревне Грязь. Они поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.Клавдия Земцова (2012) – дочь российский певицы Кристины Орбайкайте (1971), старшей дочери Пугачевой. Отец Клавдии – нынешний супруг Орбакайте, американский бизнесмен российского происхождения Михаил Земцов.