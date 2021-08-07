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Гимнастка-художница Алина Горносько принесла Беларуси седьмую медаль Олимпиады
Источник материала: Навiны
Очередную олимпийскую медали завоевали белорусские спортсмены на Играх в Токио.
Бронзу в копилку положила гимнастка-художница Алина Горносько.
Ее сумма составила 102,700 балла. Больше набрали лишь Линой Ашрам из Израиля (107,800) и Дина Аверина из России (107,650).
Еще одна белоруска — Анастасия Салос расположилась на восьмой позиции в итоговом протоколе (95,175).
Таким образом белорусские атлеты завоевали на данный мрнт семь медалей: золото и по три серебрая и бронзы.
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Очередную олимпийскую медали завоевали белорусские спортсмены на Играх в Токио.
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