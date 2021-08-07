Гимнастка-художница Алина Горносько принесла Беларуси седьмую медаль Олимпиады

Очередную олимпийскую медали завоевали белорусские спортсмены на Играх в Токио.



Фото НОК

Бронзу в копилку положила гимнастка-художница Алина Горносько.

Ее сумма составила 102,700 балла. Больше набрали лишь Линой Ашрам из Израиля (107,800) и Дина Аверина из России (107,650).

Еще одна белоруска — Анастасия Салос расположилась на восьмой позиции в итоговом протоколе (95,175).

Таким образом белорусские атлеты завоевали на данный мрнт семь медалей: золото и по три серебрая и бронзы.