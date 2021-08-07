Ракетную систему «Полонез» дорабатывают до уровня супероружия

В случае возникновения военного конфликта с НАТО белорусская армия способна нанести неприемлемый ущерб противнику. Об этом недавно, выступая на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, заявил Александр Лукашенко.

Какими же средствами это возможно осуществить?



Иллюстрация ВоенТВ

Авангард белорусской «оборонки»

Некоторые аналитики полагают, что достигнуть такого эффекта позволяет ракетное оружие. Они напоминают о неоднократных высказываниях Лукашенко о том, что, если НАТО будет продолжать запугивать Беларусь, белорусской армии понадобится более эффективное оружие, чем то, которым она располагает, — прежде всего ракетное.

В частности, об этом Лукашенко говорил еще 6 ноября 2018 года на встрече с группой представителей аналитических центров США. «Мы создали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ракетное вооружение», — сказал он тогда.

12 ноября того же года во время встречи с тогдашним председателем Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпрома), а ныне — премьер-министром Романом Головченко Лукашенко поставил задачу продолжать развитие ракетостроения в стране. Это направление, по его словам, должно стать одним из ключевых направлений в деятельности белорусского военно-промышленного комплекса.

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На сегодняшний день главным достижением отечественного ракетостроения является ракетная система залпового огня (РСЗО) «Полонез», созданная в результате военно-технического сотрудничества с Китаем. Хотя первоначально надежды возлагались на содействие России.

Эта РСЗО на момент принятия на вооружение белорусской армии в 2016 году оснащалась управляемыми ракетами калибра 301 мм под индексом А-200. Взлетный вес каждой такой ракеты составляет 780 кг, вес боевой части — 140 кг, площадь поражения — 275 кв. м. Дальность действия — 200 км, коэффициент вероятного отклонения от точки прицеливания (КВО) — 30 м. Одна боевая машина РСЗО «Полонез» несет восемь управляемых ракет А-200.

Модернизация боеприпасов этого типа позволила значительно увеличить дальность стрельбы. В 2017 году на Полесье были успешно проведены пуски доработанных управляемых ракет на дистанцию 299 км. При этом КВО превысило 30 м. В апреле 2018 года в КНР на Алашанском полигоне (провинция Внутренняя Монголия) состоялись успешные стрельбы модернизированными управляемыми ракетами калибра 301 мм на расстояние 300 км, после чего было принято решение включить их в состав боекомплекта РСЗО «Полонез» под индексом А-300 наряду с А-200.

Комментируя результаты испытаний, в Госкомвоенпроме отмечали: «Преимуществами модернизированной управляемой ракеты является низкое поперечное сечение радара и высокая маневренность, скорость полета и скорость подхода (маневрирования) на конечном участке траектории».

Из этого следует вывод, что управляемая ракета А-З00, наряду с инерциальной и спутниковой системами наведения (имеющимися и у А-200), оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, которая позволяет значительно повысить точность стрельбы.

Производство ракетных боеприпасов локализовано под Минском

Серийный выпуск управляемых ракет А-200 и А-300 для РСЗО «Полонез» освоен на Заводе точной электромеханики (ЗТЭМ) в Дзержинском районе Минской области.

На первых порах ряд необходимых материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, которые не изготавливались в Беларуси, импортировали из Китая. Затем была поставлена задача в минимальные сроки максимально локализовать производство ракетных боеприпасов. А уже через достаточно короткий промежуток времени пресс-служба Госкомвоенпрома сообщила: Завод точной электромеханики успешно работает над замещением покупных комплектующих изделий иностранного производства для производства РСЗО «Полонез» отечественными.

В кооперации с отечественными смежниками на этом предприятии выполнен комплекс работ по созданию белорусских версий основных элементов РСЗО: пускового контейнера, управляемого ракетного боеприпаса и системы управления им в составе навигационного устройства, автопилота и рулевых приводов.

Все оборудование и аппаратура пусковых установок и транспортно-заряжающих машин РСЗО размещены на колесных шасси Минского завода колесных тягачей МЗКТ-7930, а машина управления огнем базируется на шасси Минского автозавода МАЗ-6317 (6x6).

Успехи в налаживании производства позволили предложить это оружие зарубежным покупателям. Первым стал Азербайджан, закупивший в 2018 году дивизион РСЗО «Полонез». По данным СМИ, использование их азербайджанскими военными во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году подтвердило высокие тактико-технические характеристики, заявленные разработчиком.

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Задача — нарастить дальнобойность

Но ни военные, ни ВПК не собирались останавливаться на достигнутом. Как заявил начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Беларуси — начальник управления ракетных войск и артиллерии Генштаба Геннадий Козловский, «достигнутая дальность в 300 километров — это не предел». Сейчас ведутся работы по наращиванию дальности стрельбы РСЗО «Полонез».

Как полагают некоторые военные аналитики, Козловский, очевидно, подразумевал ракету оперативно-тактической дальности, создаваемую предприятиями отечественного ВПК.

Впервые о возможности разработки боеприпаса такого типа для «Полонеза» было заявлено в 2017 году в Минске на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017.



Фото vpk.name

Тема получила продолжение два года спустя на выставке MILEX-2019. На ней Завод точной электромеханики представил полномасштабный макет новой ракеты и транспортно-пусковой контейнер для нее. Согласно данным предприятия, разработка этого изделия ведется в рамках программы дальнейшего развития РСЗО «Полонез», которая в перспективе должна приобрести характеристики мобильного оперативно-тактического комплекса.

Боевая часть такой ракеты весом 480 кг может быть осколочно-фугасной, кассетной или бетонобойной. Ее полет будет проходить по квазибаллистической траектории, в течение всего времени работы двигателя ракета сможет совершать резкие маневры, усложняющие ее перехват. Высшая точка траектории составит 50 км, а дальность полета — порядка 300 км.

Китайский прототип для новой ракеты

Как полагает ряд экспертов, в качестве образца для новой ракеты комплекса «Полонез» взята китайская M20. Она в свою очередь является экспортным вариантом ракеты DF-12, состоящей на вооружении армии КНР. В подтверждение своей точки зрения аналитики ссылаются на характеристики китайского прототипа, во многом тождественные показателями ракеты, которую представил белорусский завод.

Действительно, М20, как и ее предполагаемый клон, имеет длину корпуса 7,8 м, диаметр — 0,75 м, взлетную массу — 4 т. Она также оснащена инерциальной и спутниковой системами наведения, в ходе полета может менять траекторию движения, совершая маневры с перегрузкой 20-30g. Круговое вероятное отклонение от точки прицеливания составляет 30 м.

Правда, белорусская версия в отличие от китайского прототипа будет обладать активной радиолокационной головкой самонаведения, что позволит заметно повысить ее точность. Заявленная дальность M20 составляет около 280 км — это соответствует ограничениям международного режима контроля за экспортом ракетных технологий.

Между тем, дальность полета ракеты DF-12, послужившей прототипом для M20, превышает 400 км. И есть основание полагать, что в случае локализации производства белорусской версии М20 на отечественных предприятиях появляется реальная возможность увеличения дальности до 400—500 км без нарушения международных обязательств, взятых на себя Минском.

Это значит, что уже в недалеком будущем военно-политическое руководство Беларуси, действительно, может получить оружие, способное нанести неприемлемый ущерб потенциальному противнику.

Обоснованность такого предположения подтверждает заявление, сделанное 24 июля нынешним главой Госкомвоенпрома Дмитрием Пунтусом. Из его слов следует, что в Беларуси создается большая ракета дальностью до 300 километров для ракетного комплекса «Полонез», причем первый этап ее практических испытаний уже состоялся. Не исключено, что уже до конца этого года пройдет второй этап тестов.

В настоящее время в конструкцию ракеты, по словам Пунтуса, «вносятся какие-то изменения и доработки». Завершения испытаний, учитывая сложность изделия, следует ожидать в ближайшие год-два.