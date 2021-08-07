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Минздрав: шесть пострадавших пассажиров автобуса направлены в барановичскую больницу

07.08.2021 12:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть пассажиров автобуса, пострадавших в аварии под Барановичами, направлены в городскую больницу, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

"Шесть пассажиров автобуса, пострадавших в аварии под Барановичами, направлены в Барановичскую городскую больницу. Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно", - рассказали в Минздраве.

Трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии, в том числе 17-летний подросток. Специалистами городской больницы пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По сообщению Следственного комитета, сегодня утром под Барановичами пассажирский автобус лег на бок после столкновения с микроавтобусом. Погибших нет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии, в том числе 17-летний подросток. Специалистами городской больницы пострадавшим оказывается медицинская помощь.
 
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