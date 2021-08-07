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В США поймали рыбу с "человеческими зубами"

07.08.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Северной Каролине, США, рыбак по имени Натан Мартин (Nathan Martin) поймал рыбу с зубами, как у человека.


Фото: JENNETTE'S PIER


Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на BBC News.

Вечером 2 августа Мартин рыбачил у пирса Дженнетт. Ему на крючок попался кейпкодский карась, также известный как рыба-овцеголов. Мужчина рассказал, что поймать овцеголова достаточно трудно. Американец планирует повесить свой улов на видном месте.

Рыба-овцеголов ,или кейпкодский карась, — глубоководная, сжатая с боков морская рыба с острыми спинными шипами. Обычно достигает от 25 до 50 сантиметров в длину. У нее большой рот и похожие на человеческие зубы, которые рыба использует, чтобы разгрызать устриц, иглокожих и ракообразных.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида мужчина поймал пугающую рыбу с зубами, похожими на человеческие. Особь имела полосатый окрас, крупные глаза и большой рот с несколькими рядами зубов.
 
 
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В Северной Каролине, США, рыбак по имени Натан Мартин (Nathan Martin) поймал рыбу с зубами, как у человека.
 
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