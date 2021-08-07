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Нурмагомедов поддержал проигравшего россиянину в финале Олимпиады белоруса

07.08.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поддержал белорусского борца вольного стиля Магомедхабиба Кадимагомедова.

Фото: LEAH MILLIS / Reuters

Соответствующий пост спортсмен опубликовал в Instagram.

Россиянин написал, что представитель Беларуси проделал огромную работу, поэтому ему нужно держать голову выше. «Всевышний знает, что для нас лучше, брат», — добавил Нурмагомедов.

Кадимагомедов 6 августа проиграл в финальном поединке Олимпиады в Токио в весовой категории до 74 килограммов россиянину Заурбеку Сидакову, который стал победителем Игр.

27-летний Кадимагомедов родился в Дагестане и выступал за сборную России. В 2020 году он сменил спортивное гражданство на белорусское.
 
 
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поддержал белорусского борца вольного стиля Магомедхабиба Кадимагомедова.
 
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