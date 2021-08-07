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Moody’s покупает бизнес, предсказывающий катастрофы
Источник материала: Партизан
Американская компания Moody’s Corp., управляющая одноименным международным рейтинговым агентством, намерена купить за $2 млрд бизнес RMS, специализирующийся на прогнозировании рисков и моделировании катастроф.
Фото: nachedeu.com
RMS предлагает данные и аналитические материалы страховщикам недвижимости и от несчастных случаев,
Moody’s рассчитывает, что покупка актива позволит наладить бизнес на предоставлении данных и оценке рисков для страховых компаний.
Главный исполнительный директор Moody’s Роб Фобер подчеркивает, что слияние позволит клиентам компании понимать риски изменения климата для инвестиций и портфелей.
Выручка RMS в текущем финансовом году прогнозируется на уровне $320 млн.
Стороны договорились закрыть сделку в конце третьего квартала.
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Американская компания Moody’s Corp., управляющая одноименным международным рейтинговым агентством, намерена купить за $2 млрд бизнес RMS, специализирующийся на...
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