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Moody’s покупает бизнес, предсказывающий катастрофы

07.08.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американская компания Moody’s Corp., управляющая одноименным международным рейтинговым агентством, намерена купить за $2 млрд бизнес RMS, специализирующийся на прогнозировании рисков и моделировании катастроф.


Фото: nachedeu.com

RMS предлагает данные и аналитические материалы страховщикам недвижимости и от несчастных случаев, пишет officelife.media, а также занятым в перестраховании. Компания показывает стремительное увеличение доходов на фоне роста в мире случаев стихийных бедствий.

Moody’s рассчитывает, что покупка актива позволит наладить бизнес на предоставлении данных и оценке рисков для страховых компаний.

Главный исполнительный директор Moody’s Роб Фобер подчеркивает, что слияние позволит клиентам компании понимать риски изменения климата для инвестиций и портфелей.

Выручка RMS в текущем финансовом году прогнозируется на уровне $320 млн.

Стороны договорились закрыть сделку в конце третьего квартала.
 
 
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Американская компания Moody’s Corp., управляющая одноименным международным рейтинговым агентством, намерена купить за $2 млрд бизнес RMS, специализирующийся на...
 
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