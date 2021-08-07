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Лионель Месси заключит контракт с "ПСЖ" на два сезона — СМИ
Источник материала: Партизан
С опцией продления на год.
Бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжит карьеру в "ПСЖ". Соглашение с парижанами будет рассчитано до 2023 года с возможностью продления на сезон.
Зарплата аргентинца составит до 50 миллионов евро в год.
Ранее руководство Барселоны объявило,
В 47 матчах прошлого сезона Лео забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.
Сегодня парижане сразятся с Труа в первом туре Лиги 1. Начало матча — 22:00 по белорусскому времени.
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С опцией продления на год.
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