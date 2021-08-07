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Лионель Месси заключит контракт с "ПСЖ" на два сезона — СМИ

07.08.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С опцией продления на год.



Бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжит карьеру в "ПСЖ". Соглашение с парижанами будет рассчитано до 2023 года с возможностью продления на сезон.

Зарплата аргентинца составит до 50 миллионов евро в год.

Ранее руководство Барселоны объявило, пишет Спортарена, что не сможет заключить новое соглашение с Месси и отпускает футболиста на правах свободного агента.

В 47 матчах прошлого сезона Лео забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.

Сегодня парижане сразятся с Труа в первом туре Лиги 1. Начало матча — 22:00 по белорусскому времени.
 
 
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