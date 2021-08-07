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3703 суток в неволе провели за год журналисты в Беларуси
Источник материала: Партизан
Речь идет о журналистах, которые находятся в местах лишения свободы по уголовным делам.
Фото: unsplash.com
Такую цифру приводит телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов.
Согласно данным ассоциации, пишет Thinktanks.by, сейчас в неволе находится 29 представителей СМИ.
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Речь идет о журналистах, которые находятся в местах лишения свободы по уголовным делам.
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