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3703 суток в неволе провели за год журналисты в Беларуси

07.08.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Речь идет о журналистах, которые находятся в местах лишения свободы по уголовным делам.


Фото: unsplash.com

Такую цифру приводит телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов.

Согласно данным ассоциации, пишет Thinktanks.by, сейчас в неволе находится 29 представителей СМИ.
 
 
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Речь идет о журналистах, которые находятся в местах лишения свободы по уголовным делам.
 
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