Украинские пограничники остановили группу нелегалов на стыке между Россией и Беларусью





Фото: на границе с Беларусью и Россией задержали группу нелегалов (facebook.com/DPSUkraine)





сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ. Об этомРБК-Украина сона ГПСУ.





Украинские пограничники отмечают, что участку границы РФ и Беларусью уделяют особое внимание и несут там усиленную службу.





Вчера были задержаны семеро иностранцев, которые пробирались вне пунктов пропуска.





В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанные - шестеро граждан Азербайджана и один Грузии. Также выяснилось, что один из них был без документов, предварительно выходец из Азербайджана, которого разыскивали правоохранители за кражу в Одесской области.





Иностранные граждане задержаны с целью установления лиц и обстоятельств правонарушения. После чото они будут привлечены к ответственности за попытку нарушения государственной границы и нарушение пограничного режима.





Ранее на границе Латвии и Беларуси пограничники задержали три группы нелегалов.





Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.