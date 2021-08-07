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Украинские пограничники остановили группу нелегалов на стыке между Россией и Беларусью

07.08.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пограничники в Черниговской области остановили группу нелегалов, которые направлялись за пределы Украины. Их обнаружили вблизи населенного пункта Горск, что на стыке границ с Россией и Беларусью.


Фото: на границе с Беларусью и Россией задержали группу нелегалов (facebook.com/DPSUkraine)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Украинские пограничники отмечают, что участку границы РФ и Беларусью уделяют особое внимание и несут там усиленную службу.

Вчера были задержаны семеро иностранцев, которые пробирались вне пунктов пропуска.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанные - шестеро граждан Азербайджана и один Грузии. Также выяснилось, что один из них был без документов, предварительно выходец из Азербайджана, которого разыскивали правоохранители за кражу в Одесской области.

Иностранные граждане задержаны с целью установления лиц и обстоятельств правонарушения. После чото они будут привлечены к ответственности за попытку нарушения государственной границы и нарушение пограничного режима.

Ранее на границе Латвии и Беларуси пограничники задержали три группы нелегалов.

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.
 
 
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Пограничники в Черниговской области остановили группу нелегалов, которые направлялись за пределы Украины. Их обнаружили вблизи населенного пункта Горск, что на...
 
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