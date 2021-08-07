Под Барановичами опрокинулся пассажирский автобус

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сообщает Sputnik со ссылкой на СК Беларуси. Пассажирский автобус опрокинулся в Барановичском районе, в результате аварии пострадали 11 человек,Sputnik со ссылкой на СК Беларуси.





Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и IVECO и пассажирского автобуса МАЗ произошло утром в субботу, 7 августа. Водителя буса, выезжая со второстепенной, не уступил дорогу МАЗу и врезался в него.





"В автобусе находилось 10 пассажиров. В результате ДТП водитель микроавтобуса не пострадал, в настоящее время задержан. Остальные участники ДТП госпитализированы", - проинформировали в СК.





Погибших в результате аварии нет.





Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа с участием специалистов ГКСЭ, сотрудников ГАИ и МЧС. Специалисты опрашивают очевидцев аварии.





Установлено, что водительский стаж 21-летнего водителя микроавтобуса менее одного года.