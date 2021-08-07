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Белоруска Алина Горносько завоевала бронзовую медаль в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио
Источник материала: ОНТ
В индивидуальном многоборье на олимпийском турнире по художественной гимнастике в Токио (Япония) белоруска Алина Горносько стала обладательницей бронзовой награды.
Сумма спортсменки за четыре упражнения – 102,700. Алина в борьбе за пьедестал опередила Арину Аверину, допустившую ошибку в упражнении с лентой (сумма – 102,100). Олимпийской чемпионкой в данной дисциплине стала Линой Ашрам из Израиля.
Фото: БЕЛТА
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Белоруска Алина Горносько завоевала бронзовую медаль в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио
В индивидуальном многоборье на олимпийском турнире по художественной гимнастике в Токио (Япония) белоруска Алина Горносько стала обладательницей бронзовой...
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