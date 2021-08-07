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Белоруска Алина Горносько завоевала бронзовую медаль в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

07.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белоруска Алина Горносько завоевала бронзовую медаль в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

В индивидуальном многоборье на олимпийском турнире по художественной гимнастике в Токио (Япония) белоруска Алина Горносько стала обладательницей бронзовой награды.

Сумма спортсменки за четыре упражнения – 102,700. Алина в борьбе за пьедестал опередила Арину Аверину, допустившую ошибку в упражнении с лентой (сумма – 102,100). Олимпийской чемпионкой в данной дисциплине стала Линой Ашрам из Израиля.

Фото: БЕЛТА

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В индивидуальном многоборье на олимпийском турнире по художественной гимнастике в Токио (Япония) белоруска Алина Горносько стала обладательницей бронзовой...
 
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