Белоруска Алина Горносько завоевала бронзовую медаль в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

Источник материала: ОНТ

В индивидуальном многоборье на олимпийском турнире по художественной гимнастике в Токио (Япония) белоруска Алина Горносько стала обладательницей бронзовой награды.

Сумма спортсменки за четыре упражнения – 102,700. Алина в борьбе за пьедестал опередила Арину Аверину, допустившую ошибку в упражнении с лентой (сумма – 102,100). Олимпийской чемпионкой в данной дисциплине стала Линой Ашрам из Израиля.

Фото: БЕЛТА

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