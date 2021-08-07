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Урожай-2021: убрано 3/4 площадей зерновых

07.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Урожай-2021: убрано 3/4 площадей зерновых

Жатва уверенно движется к финишу. Общий вес урожая зерновых уже приближается к 4,5 миллиона тонн.

Максимальные результаты по намолотам у Минской и Брестской областей. Остальные идут нога в ногу. И в каждом регионе есть отличники жатвы – они получают поздравления за высокие результаты. И в этом году среди передовиков особенно много женщин.

Ольга Петрашова, член правления Белорусского союза женщин: «Мы видим, что представительницы женского пола сегодня наравне с мужчинами за штурвалом комбайна трудятся. И достойны самых лучших и теплых слов благодарности».

Несмотря на потери, которые принесла июльская жара, по-прежнему удается собирать в среднем свыше 30 центнеров с гектара. В целом, убрано уже 3/4 зерновых и зернобобовых культур.

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Жатва уверенно движется к финишу. Общий вес урожая зерновых уже приближается к 4,5 миллиона тонн. Максимальные результаты по намолотам у Минской и Брестской...
 
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