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Урожай-2021: убрано 3/4 площадей зерновых
Источник материала: ОНТ
Жатва уверенно движется к финишу. Общий вес урожая зерновых уже приближается к 4,5 миллиона тонн.
Максимальные результаты по намолотам у Минской и Брестской областей. Остальные идут нога в ногу. И в каждом регионе есть отличники жатвы – они получают поздравления за высокие результаты. И в этом году среди передовиков особенно много женщин.
Несмотря на потери, которые принесла июльская жара, по-прежнему удается собирать в среднем свыше 30 центнеров с гектара. В целом, убрано уже 3/4 зерновых и зернобобовых культур.
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Жатва уверенно движется к финишу. Общий вес урожая зерновых уже приближается к 4,5 миллиона тонн. Максимальные результаты по намолотам у Минской и Брестской...
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