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В Калифорнии лесной пожар уничтожил целый городок
Источник материала: ОНТ
Жара и сильный ветер становятся причиной исчезновения целых населенных пунктов. В Калифорнии огонь уничтожил город со 150-летней историей.
Пожар «Дикси», подгоняемый сильным ветром, захватил Гринвилл врасплох. Пламя превратило в пепелище жилые кварталы и исторический центр поселения всего за два часа. Такого не было с момента основания городка – его заселили в середине XIX века во времена «золотой лихорадки».
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Жара и сильный ветер становятся причиной исчезновения целых населенных пунктов. В Калифорнии огонь уничтожил город со 150-летней историей. Пожар «Дикси»,...
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