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В Калифорнии лесной пожар уничтожил целый городок

07.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Калифорнии лесной пожар уничтожил целый городок

Жара и сильный ветер становятся причиной исчезновения целых населенных пунктов. В Калифорнии огонь уничтожил город со 150-летней историей.

Пожар «Дикси», подгоняемый сильным ветром, захватил Гринвилл врасплох. Пламя превратило в пепелище жилые кварталы и исторический центр поселения всего за два часа. Такого не было с момента основания городка – его заселили в середине XIX века во времена «золотой лихорадки».

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Жара и сильный ветер становятся причиной исчезновения целых населенных пунктов. В Калифорнии огонь уничтожил город со 150-летней историей. Пожар «Дикси»,...
 
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