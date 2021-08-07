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Талибы продолжают теснить правительственные войска Афганистана
Источник материала: ОНТ
Боевики движения «Талибан» продолжают захватывать новые территории. Впервые в истории Афганистана они овладели столицей одной из провинций.
Город Зарандж полностью под контролем талибов. Захвачены штаб-квартира полиции и другие объекты. Исламисты продолжают наступление и на других участках и теснят правительственные войска в регионе Талукан – последнем свободном от боевиков на границе с Таджикистаном.
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Боевики движения «Талибан» продолжают захватывать новые территории. Впервые в истории Афганистана они овладели столицей одной из провинций. Город Зарандж...
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