Украина приобрела у Великобритании два минных тральщика с 20-летним пробегом

Источник материала: ОНТ

«Купили хлам за большие деньги». Так комментируют эксперты приобретение Украиной двух британских военных кораблей. Они уже отправились в акваторию Черного моря. Двадцатилетние противоминные суда обошлись Киеву в 50 миллионов долларов каждое.

По словам специалистов, они могут повиснуть на бюджете украинских ВМС мертвым грузом. Минирование черноморских вод не входит ни в чьи планы. Единственная мина, на которой взорвался украинский корабль в 2014 году, была поставлена самими украинцами. Таким образом, в морском бою эти суда – просто плавучая мишень. К слову, это не первый случай, когда Лондон продает Киеву устаревшую технику: 7 лет назад британские броневики «Саксон» частично вышли из строя, не доехав до зоны конфликта на Донбассе.

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