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Фото: Наталья Мущинкина

"Случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding)", - сообщил эксперт.

"Вклад суперарспространителей в заражение людей достаточно велик", - добавил ученый.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России нашли суперраспространителя коронавируса: заразил 1,5 тысячи человек На данный момент это максимальный показатель, известный российским ученым.

Как сообщил ТАСС глава екатеринбургского филиала центра "Вектор" Роспотребнадзора, известен случай, когда на территории РФ один заболевший заразил сразу 1500 человек.По его словам, на данный момент это максимальный показатель, известный российским ученым.Семенов отметил, что стать суперраспространителем рискует практически каждый: если человек не носит маску, не соблюдает дистанцию, находится в людных местах вроде метро, приходит на работу, несмотря на симптомы болезни.