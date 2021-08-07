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В России нашли суперраспространителя коронавируса: заразил 1,5 тысячи человек
Источник материала: UDF
Фото: Наталья Мущинкина
Как сообщил ТАСС глава екатеринбургского филиала центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов, известен случай, когда на территории РФ один заболевший заразил сразу 1500 человек.
"Случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding)", - сообщил эксперт.
По его словам, на данный момент это максимальный показатель, известный российским ученым.
Семенов отметил, что стать суперраспространителем рискует практически каждый: если человек не носит маску, не соблюдает дистанцию, находится в людных местах вроде метро, приходит на работу, несмотря на симптомы болезни.
"Вклад суперарспространителей в заражение людей достаточно велик", - добавил ученый.
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На данный момент это максимальный показатель, известный российским ученым.
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