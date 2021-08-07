ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России нашли суперраспространителя коронавируса: заразил 1,5 тысячи человек

07.08.2021 13:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В России нашли суперраспространителя коронавируса: заразил 1,5 тысячи человек
Фото: Наталья Мущинкина
Согласно последним данным ученых, один человек, зараженный COVID-19, в среднем заражает двух-трех других. Если речь идет о дельта-штамме, который считается более вирулентным, один заболевший может "утянуть за собой" до пяти-шести других. Однако ученые выявили в России, как минимум, одного суперраспространителя, который успел инфицировать в сотни раз больше людей.

Как сообщил ТАСС глава екатеринбургского филиала центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов, известен случай, когда на территории РФ один заболевший заразил сразу 1500 человек.

"Случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding)", - сообщил эксперт.


По его словам, на данный момент это максимальный показатель, известный российским ученым.

Семенов отметил, что стать суперраспространителем рискует практически каждый: если человек не носит маску, не соблюдает дистанцию, находится в людных местах вроде метро, приходит на работу, несмотря на симптомы болезни.

"Вклад суперарспространителей в заражение людей достаточно велик", - добавил ученый.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На данный момент это максимальный показатель, известный российским ученым.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минздрав: трое пассажиров автобуса, пострадавших в ДТП, находятся в тяжелом состоянии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by