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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси заблокированы сайты Petitions.by и Change.org Сайты доступны через VPN.

При попытке открытия сайты с территории Беларуси появляется уведомление, что доступ к информационному ресурсу ограничен Министерством информации. Неизвестно, на основании чего было принято такое решение. При этом сайты доступны через VPN.На площадке Petitions.by каждый желающий может создать петицию, собрать под ней подписи онлайн, после чего петицию направят в государственные органы. По информации портала, за время существования площадки было создано 3805 петиций и получено 3073 ответа от госорганов. Всего пользователи оставили 1 248 673 подписей под различными петициями.На Petitions.by и Change.org в том числе размещались петиции насчет общественно-политических проблем, важных для всей страны. Например, в этом году более 100 тысяч белорусов подписались на Petitions.by под петицией против признания бело-красно-белого флага «экстремистским». На Change.org более 340 тысяч человек оставили подписи под петицией с требованием освобождения политзаключенных.