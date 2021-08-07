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Минздрав: трое пассажиров автобуса, пострадавших в ДТП, находятся в тяжелом состоянии
Источник материала: Навiны
Шесть пассажиров автобуса, пострадавших утром 7 августа в
Как сообщает пресс-служба Минздрава, трое из них, в том числе 17-летний подросток, находятся в тяжелом состоянии.
Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.
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Шесть пассажиров автобуса, пострадавших утром 7 августа в аварии под Барановичами, направлены в городскую больницу.
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