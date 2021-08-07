Минздрав: трое пассажиров автобуса, пострадавших в ДТП, находятся в тяжелом состоянии

Шесть пассажиров автобуса, пострадавших утром 7 августа в аварии под Барановичами , направлены в городскую больницу.





Как сообщает пресс-служба Минздрава, трое из них, в том числе 17-летний подросток, находятся в тяжелом состоянии.

Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.