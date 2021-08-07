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Власти Беларуси заблокировали Petitions.by
Источник материала: АФН
Белорусские власти заблокировали сайт Petitions.by: при попытке зайти на страницу появляется сообщение о блокировке Мининформом РБ
В минувшую пятницу министерство «правды» также распорядилось о блокировке сайта ex-press.by, который освещает события Борисова и Жодино. Редакция сайте несколько недель назад уехала из Беларуси.
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Белорусские власти заблокировали сайт Petitions.by: при попытке зайти на страницу появляется сообщение о блокировке Мининформом РБ
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