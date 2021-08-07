











36-летний подозреваемый пришел в ярость, увидев "счастливых женщин", сообщает gazeta.ru со ссылкой на BBC.





пишет ru.oxu.az, он хотел убить женщин в общественном транспорте, якобы выглядевших В Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, действуют жесткие меры безопасности. По словам нападавшего,ru.oxu.az, он хотел убить женщин в общественном транспорте, якобы выглядевших В Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, действуют жесткие меры безопасности.













Мужчина напал на пассажиров поезда около станции Сейджогакуэн в пятницу, 6 августа.





После этого поезд был остановлен машинистом из-за шума, доносившегося из вагонов.





По данным следователей, подозреваемый выскочил на рельсы и скрылся. В скором времени злоумышленник зашел в круглосуточный магазин, сказав сотрудникам, что это он напал на людей в поезде. По словам мужчины, "он устал убегать".





Девять из 10 раненых при нападении доставили в медучреждение.