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Напавший на пассажиров поезда в Токио объяснил, зачем хотел убить "счастливых женщин"
Источник материала: Партизан
Мужчина, который ранее напал на попутчиков в пригородном поезде в Японии, объяснил свой мотив.
36-летний подозреваемый пришел в ярость, увидев "счастливых женщин", сообщает gazeta.ru со ссылкой на BBC.
По словам нападавшего,
Мужчина напал на пассажиров поезда около станции Сейджогакуэн в пятницу, 6 августа.
После этого поезд был остановлен машинистом из-за шума, доносившегося из вагонов.
По данным следователей, подозреваемый выскочил на рельсы и скрылся. В скором времени злоумышленник зашел в круглосуточный магазин, сказав сотрудникам, что это он напал на людей в поезде. По словам мужчины, "он устал убегать".
Девять из 10 раненых при нападении доставили в медучреждение.
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Мужчина, который ранее напал на попутчиков в пригородном поезде в Японии, объяснил свой мотив.
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