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Напавший на пассажиров поезда в Токио объяснил, зачем хотел убить "счастливых женщин"

07.08.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчина, который ранее напал на попутчиков в пригородном поезде в Японии, объяснил свой мотив.




36-летний подозреваемый пришел в ярость, увидев "счастливых женщин", сообщает gazeta.ru со ссылкой на BBC.

По словам нападавшего, пишет ru.oxu.az, он хотел убить женщин в общественном транспорте, якобы выглядевших В Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, действуют жесткие меры безопасности.



Мужчина напал на пассажиров поезда около станции Сейджогакуэн в пятницу, 6 августа.

После этого поезд был остановлен машинистом из-за шума, доносившегося из вагонов.

По данным следователей, подозреваемый выскочил на рельсы и скрылся. В скором времени злоумышленник зашел в круглосуточный магазин, сказав сотрудникам, что это он напал на людей в поезде. По словам мужчины, "он устал убегать".

Девять из 10 раненых при нападении доставили в медучреждение.
 
 
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Мужчина, который ранее напал на попутчиков в пригородном поезде в Японии, объяснил свой мотив.
 
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