Лучший в Беларуси железнодорожный вокзал находится в Витебске





Витебский железнодорожный вокзал. Фото Сергея Серебро





сообщает ННВ со ссылкой на пресс-службу БелЖД. По результатам республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства железнодорожных вокзалов по итогам работы за 2020 год среди внеклассных вокзалов первую премию присудили вокзалу станции Витебск , а среди вокзалов второго класса первое место занял вокзал станции Полоцк,ННВ со ссылкой на пресс-службу БелЖД.





Первый железнодорожный вокзал в Витебске был построен в 1866 году. Его здание было разрушено во время Второй мировой войны. Современное здание витебского вокзала построили в 1952 году. В 2007—2011 годах вокзал реконструировали, при этом в 2010 году были уничтожены уникальные витражи с гербами областных центров Беларуси и Погоней.