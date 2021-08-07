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Лучший в Беларуси железнодорожный вокзал находится в Витебске
Источник материала: Партизан
Витебский железнодорожный вокзал признан лучшим в Беларуси.
Витебский железнодорожный вокзал. Фото Сергея Серебро
По результатам республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства железнодорожных вокзалов по итогам работы за 2020 год среди внеклассных вокзалов первую премию присудили вокзалу станции Витебск, а среди вокзалов второго класса первое место занял вокзал станции Полоцк,
Первый железнодорожный вокзал в Витебске был построен в 1866 году. Его здание было разрушено во время Второй мировой войны. Современное здание витебского вокзала построили в 1952 году. В 2007—2011 годах вокзал реконструировали, при этом в 2010 году были уничтожены уникальные витражи с гербами областных центров Беларуси и Погоней.
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Витебский железнодорожный вокзал признан лучшим в Беларуси.
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