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Мининформ заблокировал сайт Petitions.by
Источник материала: Партизан
Мининформ Беларуси заблокировал сайт электронных обращений «Удобный город» — Petitions.by.
Источник фото: playground.ru
Об этом,
При попытке зайти на сайт проекта появляется сообщение о его блокировке по решению Министерства информации.
Поясним, что Petitions.by — это некоммерческий проект, который использовался для создания петиций и обращений для отправки на рассмотрение в государственные органы.
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Мининформ Беларуси заблокировал сайт электронных обращений «Удобный город» — Petitions.by.
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