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Мининформ заблокировал сайт Petitions.by

07.08.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мининформ Беларуси заблокировал сайт электронных обращений «Удобный город» — Petitions.by.


Источник фото: playground.ru
 

Об этом, пишет Политринг, рассказали в лишенном аккредитации правозащитном центре «Весна».

При попытке зайти на сайт проекта появляется сообщение о его блокировке по решению Министерства информации.

Поясним, что Petitions.by — это некоммерческий проект, который использовался для создания петиций и обращений для отправки на рассмотрение в государственные органы.
 
 
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Мининформ Беларуси заблокировал сайт электронных обращений «Удобный город» — Petitions.by.
 
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