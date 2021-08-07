сообщает Sputnik. Белоруска Алина Горносько выиграла бронзовую медаль в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио,Sputnik.





По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента)белоруска набрала 102,700 балла.





Золото досталось представительнице Израиля Линой Ашрам (107,800). Серебро у россиянки Дины Авериной (107,650). Ее сестра Алина заняла четвертое место (102,100).





Интересно, что российские гимнастки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх.

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Алину Горносько с олимпийской бронзой.





"Слагаемые твоего успеха — серьезный уровень подготовки, твердость характера, уверенность в собственных силах, огромная воля к победе и, конечно, поддержка наставников, родных и близких, всех белорусских любителей художественной гимнастики, которые искренне переживали и болели за тебя на пути к заветной мечте", - говорится в поздравлении главы белорусского НОК.





Виктор Лукашенко отметил, что сегодня белорусской "художнице" удалось раскрыть свой спортивный и творческий потенциал, "а также подарить поклонникам самого грациозного вида спорта незабываемые минуты радости и торжества".





19-летняя белоруска повторила успех в индивидуальном многоборье Юлии Раскиной, Инны Жуковой (оба - серебро), Любови Черкашиной (бронза).

Бронза Алина Горносько стала седьмой наградой в копилке сборной Беларуси на ОИ-2020. Сейчас там уже - одно золото, три серебра и три бронзы.







