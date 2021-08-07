ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белоруская "художница" Алина Горносько выиграла в бронзу на Олимпиаде в Токио

07.08.2021 13:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

19-летняя белоруска принесла сборной Беларуси седьмую олимпийскую медаль.

Белоруская "художница" Алина Горносько выиграла в бронзу на Олимпиаде в Токио
Белоруска Алина Горносько выиграла бронзовую медаль в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио, сообщает Sputnik.

По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента)белоруска набрала 102,700 балла.

Золото досталось представительнице Израиля Линой Ашрам (107,800). Серебро у россиянки Дины Авериной (107,650). Ее сестра Алина заняла четвертое место (102,100).

Интересно, что российские гимнастки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх.
Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Алину Горносько с олимпийской бронзой.

"Слагаемые твоего успеха — серьезный уровень подготовки, твердость характера, уверенность в собственных силах, огромная воля к победе и, конечно, поддержка наставников, родных и близких, всех белорусских любителей художественной гимнастики, которые искренне переживали и болели за тебя на пути к заветной мечте", - говорится в поздравлении главы белорусского НОК.

Виктор Лукашенко отметил, что сегодня белорусской "художнице" удалось раскрыть свой спортивный и творческий потенциал, "а также подарить поклонникам самого грациозного вида спорта незабываемые минуты радости и торжества".

19-летняя белоруска повторила успех в индивидуальном многоборье Юлии Раскиной, Инны Жуковой (оба - серебро), Любови Черкашиной (бронза).
Бронза Алина Горносько стала седьмой наградой в копилке сборной Беларуси на ОИ-2020. Сейчас там уже - одно золото, три серебра и три бронзы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19-летняя белоруска принесла сборной Беларуси седьмую олимпийскую медаль.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси заблокированы сайты Petitions.by и Change.org
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by