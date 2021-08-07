Талибы впервые захватили столицу провинции в Афганистане





Солдат армии Афганистана.АВТОР ФОТО,EPA





подтвердили два независимых источника Би-би-си. Потеря города, находящегося недалеко от иранской границы, не подтверждается официально, однако информациюдва независимых источника Би-би-си.





Зарандж стал первой столицей афганской провинции, павшей в ходе последнего наступления талибов. Ранее также сообщалось, что бои ведутся за более крупные города Герат, Лашкаргах и Кандагар.













Зарандж - крупный торговый город - пал в результате продолжительных боев, после того как исламисты захватили все прилегающие к нему территории.





По словам источника Би-би-си в правительстве, бои все еще продолжаются у местного подразделения афганского управления безопасности. В соцсетях появились ролики мародерства в городе.





По словам неназванного источника агентства Рейтер, боевикам удалось захватить город из-за нехватки правительственных подкреплений. Также сообщается, что под контролем у боевиков - городской аэропорт.





Захват Заранджа, вероятно, даст импульс наступлению талибов. Оно происходит на фоне вывода из страны войск США, которые находились там почти 20 лет. Афганистан покинули уже около 95% американских военнослужащих.





По некоторым оценкам, персонал ВВС США составлял до 80% боевой силы и гражданских контрактников афганских ВВС, и их уход поставил правительство Афганистана в крайне сложное положение.





Начиная с января, около 294 тыс. афганцев были вынуждены покинуть свои дома, а общее число беженцев по всей стране превысило 3,5 млн человек, сообщает Миссия ООН по содействию Афганистану.