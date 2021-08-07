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Белорусы завоевали серебро в гребле на байдарках и каноэ на ОИ в Токио
07.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная Беларуси сегодня завоевала еще одну медаль. Женская четверка на байдарке выиграла серебро на дистанции 500 метров, передает «МИР 24».
Олимпийским призерами стали Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок. За пьедестал боролись белоруски в условиях проливного дождя. Это не первые олимпийские медали в их карьере. В Рио-де-Жанейро в 2016 году квартет занял третье место.
С серебром команду поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Это шестая медаль белорусской сборной на Играх в Токио.
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Женская четверка на байдарке выиграла медаль на дистанции 500 метров в условиях проливного дождя.
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