Белорусы завоевали серебро в гребле на байдарках и каноэ на ОИ в Токио

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Беларуси сегодня завоевала еще одну медаль. Женская четверка на байдарке выиграла серебро на дистанции 500 метров, передает «МИР 24».

Олимпийским призерами стали Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок. За пьедестал боролись белоруски в условиях проливного дождя. Это не первые олимпийские медали в их карьере. В Рио-де-Жанейро в 2016 году квартет занял третье место.