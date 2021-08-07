Белорусский лотос: оператор АЗС прямо на работе вырастил экзотический цветок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларусь сегодня заглянула осень. На большей части страны похолодало. И весь день будет пасмурно. Но это лишь на день – завтра уже плюс 26. Погода капризная. Но даже в таких условиях можно вырастить тропический цветок. Это доказал житель Гомельской области. Прямо на работе у автозаправочной станции высадил экзотические кувшинки. Как они прижились, посмотрела корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.