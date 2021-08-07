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Белорусский лотос: оператор АЗС прямо на работе вырастил экзотический цветок
07.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларусь сегодня заглянула осень. На большей части страны похолодало. И весь день будет пасмурно. Но это лишь на день – завтра уже плюс 26. Погода капризная. Но даже в таких условиях можно вырастить тропический цветок. Это доказал житель Гомельской области. Прямо на работе у автозаправочной станции высадил экзотические кувшинки. Как они прижились, посмотрела корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
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Погода капризная, но даже в таких условиях можно вырастить тропическое растение.
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