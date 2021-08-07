Источник материала: UDF



Фото: Reuters

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«Я почувствовал, что хочу убивать женщин, выглядящих счастливыми, около шести лет назад. Неважно, кто бы это был, я просто хотел убить много людей».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нападение в Токио. Мужчина с ножом хотел убить «счастливых женщин» Мужчина напал на пассажиров поезда возле станции Сейджогакуэн на западе Токио.