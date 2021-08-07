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Нападение в Токио. Мужчина с ножом хотел убить «счастливых женщин»

07.08.2021 14:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Нападение в Токио. Мужчина с ножом хотел убить «счастливых женщин»
Фото: Reuters
По меньшей мере 10 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на пассажиров поезда в метро Токио. Подозреваемый задержан, свои действия он объясняет ненавистью к женщинам, пишет Русская служба ВВС.

По предварительным данным, одна из пострадавших — студентка — получила серьезные ранения; еще девять человек доставлены в больницы с менее серьезными травмами.

Японская газета Sankei пишет, что 36-летний подозреваемый сказал полицейским:

«Я почувствовал, что хочу убивать женщин, выглядящих счастливыми, около шести лет назад. Неважно, кто бы это был, я просто хотел убить много людей».


Мужчина напал на пассажиров поезда возле станции Сейджогакуэн на западе Токио около 20.40 по местному времени в пятницу.

Один из очевидцев рассказал телеканалу NHK, что люди вдруг начали бежать в его сторону, перебегая из одного вагона в другой. По данным телеканала, у нападавшего также были приготовлены масло и зажигалка, с помощью которых он якобы намеревался устроить пожар в вагоне.

Машинист совершил экстренную остановку, услышав шум из пассажирских вагонов. После этого нападавший спрыгнул на рельсы и скрылся, а сотрудники метрополитена сопроводили пассажиров до ближайшей станции.


Позже мужчина зашел в магазин, где сообщил персоналу, что это он подозревается в происшествии из новостей и что он устал прятаться. Сотрудник магазина увидел пятна крови на его одежде и вызвал полицию, пишут местные СМИ.

В субботу утром правоохранители подтвердили, что задержали мужчину в возрасте от 30 до 40 лет, однако не сообщили никаких дополнительных подробностей.

В Токио действуют усиленные меры безопасности в связи с проведением Олимпийских игр.

Япония считается одной из самых безопасных стран в мире, насильственные преступления происходят редко, однако в последние годы здесь произошло несколько нападений с ножом.

Например, в 2019 году мужчина напал на группу школьников, ожидавших автобус в Кавасаки. Тогда два человека погибли, около 20 были ранены. В 2018 году мужчина с ножом убил пассажира скоростного поезда и ранил еще двух человек. А двумя годами ранее, в 2016-м, бывший сотрудник пансионата для инвалидов убил 19 человек и ранил больше 20.
 
Теги: Новости
 
 
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Мужчина напал на пассажиров поезда возле станции Сейджогакуэн на западе Токио.
 
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