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По всей Беларуси идут задержания и профилактические беседы накануне годовщины протестов

07.08.2021 14:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

По всей Беларуси идут задержания и профилактические беседы накануне годовщины протестов
Фото: ТАСС
«Наша Нива» получает информацию, что в разных городах Беларуси перед 9 августа происходят превентивные задержания, а также осмотры у тех, кто задерживался по «народным» статьям.

Один из читателей нашего издания сообщает, что две недели назад к нему домой приходили милиционеры и просили подписать бумагу о проведении профилактической беседы. Мужчину задерживали в мае, осудили по 24.23 ч. 1 КоАП.

Другой читатель рассказал, что его взяли прямо в РУВД: мужчина пришел на профилактическую беседу 5 августа, его задержали «за неповиновение», ночь он провел в ИВС, а назавтра состоялся суд. Результат — штраф 100 базовых величин. В ИВС в камере на шестерых было 12 человек, у всех были судимости по статьям 19.1 или 23.4 КоАП, сообщает он.


Еще один мужчина сообщает, что его вызвали по повестке в прокуратуру на «дачу объяснений». В результате зачитали статьи КоАП и УК, касающиеся массовых мероприятий, и отпустили.

Также сообщают о задержаниях и обысках в Пинске, Кобрине, Новополоцке.

Похоже, что жертвой таких превентивных задержаний стала и мама Сергея «Хлопотное дельце» Миронова: 61-летнюю Светлану Чепурко осудили 6 августа на 15 суток по статье 19.1 КоАП «Мелкое хулиганство».
 
 
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Похоже, что жертвой таких превентивных задержаний стала и мама Сергея «Хлопотное дельце» Миронова.
 
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