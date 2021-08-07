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Фото: ТАСС

«Наша Нива»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По всей Беларуси идут задержания и профилактические беседы накануне годовщины протестов Похоже, что жертвой таких превентивных задержаний стала и мама Сергея «Хлопотное дельце» Миронова.

Один из читателей нашего издания сообщает, что две недели назад к нему домой приходили милиционеры и просили подписать бумагу о проведении профилактической беседы. Мужчину задерживали в мае, осудили по 24.23 ч. 1 КоАП.Другой читатель рассказал, что его взяли прямо в РУВД: мужчина пришел на профилактическую беседу 5 августа, его задержали «за неповиновение», ночь он провел в ИВС, а назавтра состоялся суд. Результат — штраф 100 базовых величин. В ИВС в камере на шестерых было 12 человек, у всех были судимости по статьям 19.1 или 23.4 КоАП, сообщает он.Еще один мужчина сообщает, что его вызвали по повестке в прокуратуру на «дачу объяснений». В результате зачитали статьи КоАП и УК, касающиеся массовых мероприятий, и отпустили.Также сообщают о задержаниях и обысках в Пинске, Кобрине, Новополоцке.Похоже, что жертвой таких превентивных задержаний стала и мама Сергея «Хлопотное дельце» Миронова: 61-летнююосудили 6 августа на 15 суток по статье 19.1 КоАП «Мелкое хулиганство».